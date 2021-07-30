Ограничения на работу сервиса Samsung Pay могут ввести в России

Москва, 30 июля. Функционирование платежной системы Samsung Pay может быть ограничено на территории Российской Федерации в результате патентного спора.

Согласно представленной информации, столичный арбитражный суд удовлетворил иск швейцарской компании «Сквин СА» в отношении «Самсунг Электроникс Рус Компани» и Samsung Electronics Co Ltd. за применение изобретения по патенту №2686003 без необходимого согласия правообладателя, передает «ФедералПресс».

Из документа следует, что судебный орган фактически запрещает функционирование платежной системы Samsung Pay и ввоз в Россию устройств с поддержкой указанной службы. Если подобное решение не будет обжаловано, ограничение начнет действовать через месяц.

Близкие к Банку России источники ранее сообщили, что владельцы смартфонов, которые поддерживают Samsung Pay, окажутся первыми, кто сможет расплачиваться картами «Мир» с девайсов.