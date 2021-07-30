Торги Мосбиржи открылись ростом курса доллара

Москва, 30 июля. Стоимость национальной валюты США выросла в начале торгов Московской биржи на 3 копейки, до 73,18 рубля за доллар. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

При этом курс европейской валюты продемонстрировал снижение к рублю. По сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов евро подешевел на 12 копеек и оказался на отметке 86,84 рубля.

Денежную единицу РФ в течение ближайшего времени ожидает более сильная динамика, считает главный аналитик «Совкомбанка» Михаил Васильев. По мнению специалиста, курс рубля в августе должен находиться в диапазоне 72-75 рублей к доллару и 86-89 рублей к валюте ЕС.