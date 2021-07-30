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Уголовное дело возбудили после поджога мобильного центра вакцинации в Абакане

  /   Обновлено: 30 июля 2021 09:21
Происшествия
Уголовное дело возбудили после поджога мобильного центра вакцинации в Абакане
perm.sledcom.ru  /  СУ СКР по Пермскому краю

Абакан, 30 июля. Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который предположительно может быть причастен к поджогу мобильного пункта вакцинации.

Как сообщила пресс-служба регионального главка МВД, инцидент произошел в четверг вечером, 29 июля. Полиция задержала мужчину 1984 года рождения по подозрению в поджоге мобильного пункта вакцинации на Первомайской площади города Абакана.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ («Умышленное уничтожение или повреждение имущества»)», — отмечается в сообщении главка полиции.

В настоящий момент решается вопрос об избрании абаканцу меры пресечения. Если его вина будет доказана, задержанному грозит лишение свободы до пяти лет.

Ранее РИАМО сообщало о возбуждении уголовного дела после гибели мужчины 1986 года при выполнении земельных работ в российской столице.

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