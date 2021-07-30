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Успехи России на Олимпиаде в Токио обсудят в медиацентре «Патриот»

  /   Обновлено: 30 июля 2021 09:44
Спорт
Успехи России на Олимпиаде в Токио обсудят в медиацентре «Патриот»
Global Look Press  /  Naoki Nishimura/AFLO

Вопреки пессимистическим прогнозам, Россия уверенно держит четвертое место в неофициальном медальном зачете на Олимпиаде в Токио.

Как долго будет осыпать российскую команду золотой, серебряный и бронзовый медальный дождь? Посрамлены ли те, кто требовал от российской сборной отказаться от участия в соревнованиях под олимпийским флагом? Какие сюрпризы и прогнозы готовят нам ближайшие дни соревнований?

На эти и другие вопросы в студии медиацентра «Патриот» ответит бронзовый призер чемпионата России по вольной борьбе, мастер спорта Екатерина Балданова.

Брифинг Екатерины Балдановой состоится в пятницу, 30 июля, в 14:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать свои вопросы по ходу мероприятия.
Кроме того, журналисты могут задать свои вопросы удаленно и заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 8894, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет — здесь.
Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +7 960 243 8894.

Для звонков: +7 999 214 8054, +7 921 952 89 55.

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