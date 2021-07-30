Успехи России на Олимпиаде в Токио обсудят в медиацентре «Патриот»

Вопреки пессимистическим прогнозам, Россия уверенно держит четвертое место в неофициальном медальном зачете на Олимпиаде в Токио.

Как долго будет осыпать российскую команду золотой, серебряный и бронзовый медальный дождь? Посрамлены ли те, кто требовал от российской сборной отказаться от участия в соревнованиях под олимпийским флагом? Какие сюрпризы и прогнозы готовят нам ближайшие дни соревнований?

На эти и другие вопросы в студии медиацентра «Патриот» ответит бронзовый призер чемпионата России по вольной борьбе, мастер спорта Екатерина Балданова.

Брифинг Екатерины Балдановой состоится в пятницу, 30 июля, в 14:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать свои вопросы по ходу мероприятия.

Кроме того, журналисты могут задать свои вопросы удаленно и заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 8894, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет — здесь.

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