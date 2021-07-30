Иммунолог Калинина назвала новое условие для переноса вакцинации от COVID-19

Санкт-Петербург, 30 июля. Прохождение процедуры вакцинации может быть отложено на один месяц, если состояние здоровья пациента отклоняется от нормы.

Вакцинацию от коронавирусной инфекции можно перенести, если в организме пациента было выявлено воспаление. Об этом в беседе с информационным агентством URA.Ru рассказала клинический иммунолог, доктор медицинских наук Наталья Калинина.

По словам медицинского специалиста, при наличии воспаления процедура откладывается на один месяц. Вакцинация проводится по прошествии данного срока и только после повторной консультации с врачом. Решение также может быть принято врачебной комиссией.

Калинина рекомендует сделать клинический анализ крови перед прививкой. Его желательно провести по 25 показателям, что позволит оценить степень воспаления и выявить потенциальное наличие иммунодефицита.

Врач-терапевт Людмила Лапа подтверждает рекомендации специалиста. Она подчеркнула, что медики ориентируются на результаты анализов при вынесении решения о проведении процедуры. В случае, если уровень лейкоцитов или СОЭ превышает норму, вакцинация переносится.

Вакцинация — эффективный способ формирования иммунитета к коронавирусной инфекции. Как сообщалось ранее, более 21 миллиона жителей России прошли полный цикл вакцинации препаратами отечественного производства.