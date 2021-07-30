Всероссийский проект «Киноуроки в школах России» представят в медиацентре «Патриот»

Проект «Киноуроки в школах России» реализуется в нашей стране с 2014 года, и спустя семь лет его авторы готовы похвастаться серьезными успехами. Целью проекта является создание киноуроков — детских короткометражных художественных фильмов воспитательного назначения и методических пособий к ним — для проведения педагогами внеклассных занятий по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию с целью распространения традиционных гражданских, культурных и семейных ценностей в школах России.
Как воспитать честных, порядочных и ответственных граждан страны? Почему в наших школах до сих пор много насилия и буллинга? Что хорошего можно взять из советской системы воспитания детей?
На эти и другие вопросы в студии медиацентра «Патриот» ответят:
- Наталья Родионова, руководитель научного отдела проекта;
- Виктор Меркулов, руководитель проекта.
Пресс-конференция пройдет в пятницу, 29 июля, в 13:00.
Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать свои вопросы по ходу мероприятия.
Кроме того, журналисты могут задать свои вопросы удаленно и заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 8894, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.
Прямой эфир пройдет — здесь.
Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.
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Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru
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