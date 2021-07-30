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Всероссийский проект «Киноуроки в школах России» представят в медиацентре «Патриот»

  /   Обновлено: 30 июля 2021 09:48
Общество
Всероссийский проект «Киноуроки в школах России» представят в медиацентре «Патриот»
pixabay.com  / 

Проект «Киноуроки в школах России» реализуется в нашей стране с 2014 года, и спустя семь лет его авторы готовы похвастаться серьезными успехами. Целью проекта является создание киноуроков — детских короткометражных художественных фильмов воспитательного назначения и методических пособий к ним — для проведения педагогами внеклассных занятий по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию с целью распространения традиционных гражданских, культурных и семейных ценностей в школах России.

Как воспитать честных, порядочных и ответственных граждан страны? Почему в наших школах до сих пор много насилия и буллинга? Что хорошего можно взять из советской системы воспитания детей?

На эти и другие вопросы в студии медиацентра «Патриот» ответят:

  • Наталья Родионова, руководитель научного отдела проекта;
  • Виктор Меркулов, руководитель проекта.

Пресс-конференция пройдет в пятницу, 29 июля, в 13:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать свои вопросы по ходу мероприятия.
Кроме того, журналисты могут задать свои вопросы удаленно и заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 8894, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет — здесь.
Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +7 960 243 8894.

Для звонков: +7 999 214 8054, +7 921 952 89 55.

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кинематограф меркулов родионова
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