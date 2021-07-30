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В Сети показали, как Робин Уильямс выглядел бы в роли Джинна в фильме «Аладдин»
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В Сети показали, как Робин Уильямс выглядел бы в роли Джинна в фильме «Аладдин»
Шоу-бизнес
В Сети показали, как Робин Уильямс выглядел бы в роли Джинна в фильме «Аладдин»
Кадр из фильма «Аладдин» 2019

Лос-Анджелес, 30 июля. В Сети был опубликован фан-арт, в котором показали, как актер Робин Уильямс выглядел бы, если бы сыграл Джинна в ремейке «Аладдин» 2019 года.

Звезда фильмов «Джуманджи» и «Миссис Даутфайр» озвучил Джинна в полнометражном мультфильме «Аладдин» 1992 года. Основа персонажа была срисована с его внешности, за счет чего у многих фанатов актер стал ассоциироваться именно с мультипликационным героем. Об этом сообщает портал ScreenRant.

Робин Уильямс скончался в 2014 году в возрасте 63 лет. Поэтому, когда студия Disney объявила о съемках фильма «Аладдин» и назначении Уилла Смита на роль Джинна, это вызвало неоднозначную реакцию среди зрителей.

Несмотря на то, что кинолента получила спорные отзывы, у нее все же были положительные стороны. Критики и фанаты отметили звуковое сопровождение, подбор костюмов, а также актерскую игру Смита. Однако зрителям было интересно, как в этом образе выглядел бы Робин Уильямс.

Художник Scadarts вспомнил о 71-м дне рождении актера. Через свою страницу в Instagram он изобразил его в знаменитой роли.

Ранее фанаты не узнали Джареда Лето в образе для фильма «Дом Гуччи». Актер воплотил на экране роль Паоло Гуччи, бывшего вице-президента и управляющего директора Gucci.

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