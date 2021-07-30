Фанаты не узнали Джареда Лето в образе для фильма «Дом Гуччи»

Лос-Анджелес, 30 июля. Официальный аккаунт фильма «Дом Гуччи» опубликовал постеры с главными персонажами. Каждый актер изменился, но особенно преобразился Джаред Лето.

Музыкант и обладатель Оскара сыграл роль Паоло Гуччи, бывшего вице-президента и управляющего директора Gucci. Об этом сообщает телеканал Fox News.

В киноленте рассказывается о трагической, но правдивой истории Патриции Реджани, которую на экранах воплотит певица Леди Гага. В реальной жизни ее прототип была осуждена и приговорена к 16 годам тюрьмы за заговор с целью убийства своего мужа Маурицио Гуччи, которого сыграл Адам Драйвер. Однако наибольшее внимание привлек Джаред Лето. Он шокировал поклонников своим преображением.

«Это действительно удивительно! Мне нравится, как Джаред Лето может стать кем угодно или чем угодно! Вот почему он мой любимый актер! Играть — это одно, но стать совершенно другим человеком, ну нет слов! Я не могу дождаться, чтобы увидеть это! Весь актерский состав просто потрясающий!» — подписал пост один из фанатов.

Ранее певица Леди Гага вновь привлекла внимание своим смелым и откровенным образом. Актриса прогулялась по Нью-Йорку и попала под объективы фотокамер.