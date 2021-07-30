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Дачникам рассказали, как избавиться от мучнистой росы в огороде
Общество
Дачникам рассказали, как избавиться от мучнистой росы в огороде
pixabay.com

Москва, 30 июля. Мучнистый грибок может нанести серьезный вред растениям, лишив их воды и питательных веществ.

Заболевание редко приводит к гибели растения, но провоцирует пожелтение листьев, увядание или деформацию. Они могут стать слабыми, меньше цвести и расти медленнее, передает «Московский комсомолец».

Чтобы избавиться от росы, нужно отделить растения на достаточное расстояние друг от друга и держать их далеко от стен и заборов. При этом нужно порезать уже существующие, восприимчивые растения, избавиться от сухих и больных листьев, следить за тем, чтобы подопечные получали достаточное количество солнечного цвета. После срезания зараженных листьев необходимо продезинфицировать секатор, а здоровые растения нужно регулярно проводить обрабатывать органическим фунгицидом.

Недавно юрист Алексей Петропольский рассказал, как не получить штраф за спиленное на участке дерево. Перед тем, как спилить его, нужно уточнить у администрации, не является ли оно ценным.

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дача огород мучнистая роса
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