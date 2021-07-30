Горе-самогонщики пострадали от взрыва паров в Башкирии

Салават, 30 июля. Взрыв самогонного аппарата произошел в квартире жилого дома в Салавате. Два человека в результате инцидента получили сильные ожоги.

Пострадавших госпитализировали. Врачи диагностировали термические ожоги 80% тела у мужчины и 40% у женщины. Их состояние сейчас оценивается как тяжелое. Соответствующей информацией поделилась пресс-служба главного управления МЧС по Республике Башкортостан.

Происшествие случилось на улице Матросова, дом 50. От взрыва также пострадало имущество, при этом осыпалась штукатурка и была выбита рама балкона. В результате инцидента была проведена эвакуация 30 человек.

Аналогичный случай произошел ранее в Санкт-Петербурге. В результате взрыва самогонного аппарата трехлетний ребенок получил ожоги. Также пострадали еще трое человек.