Космонавты перейдут в американский сегмент МКС на время починки «Науки»

Москва, 30 июля. Российские космонавты смогут временно перейти на американский сегмент МКС, чтобы специалисты привели топливную систему модуля «Наука» в безопасное состояние.

Об этом свидетельствуют данные из переговоров экипажа с Землей. Согласно им, космонавт Олег Новицкий обратился к специалисту подмосковного Центра управления полетами для согласования с американскими коллегами вопроса о временном размещении на их сегменте российских специалистов.

Операция по приведению топливной системы модуля «Наука» в безопасное состояние путем продувки ее топливных магистралей гелием будет произведена 30 июля.

Недавно после стыковки с МКС двигатели российского модуля «Наука» незапланированно заработали, что привело к развороту станции на 45 градусов. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что на МКС в данный момент все спокойно.