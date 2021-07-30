Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 июля 09:15
09:13
Общество
Фуд-корты и аттракционы вновь начнут работать в Петербурге со 2 августа
09:12
Общество
Синоптик Леус пообещал петербуржцам дожди с грозами 30 июля
09:11
Армия
Российским Checkmate заинтересовались Ближний Восток и Латинская Америка
09:01
Спорт
Россиянка Бацарашкина завоевала второе золото в стрельбе из пистолета на ОИ-2020
09:00
Шоу-бизнес
Скарлетт Йоханссон потеряла из-за Disney 50 млн долларов
09:00
Общество
Володин пообещал Саратову по 50 новых трамваев и троллейбусов
08:58
Видео
Четыре человека погибли из-за лесных пожаров в Турции. События дня
08:51
Происшествия
Пятеро подростков на «Жигулях» влетели под фуру в Новосибирской области
08:46
Шоу-бизнес
В Сети показали, как Робин Уильямс выглядел бы в роли Джинна в фильме «Аладдин»
08:40
Шоу-бизнес
Фанаты не узнали Джареда Лето в образе для фильма «Дом Гуччи»
Все новости

Космонавты перейдут в американский сегмент МКС на время починки «Науки»

  /   Обновлено: 30 июля 2021 08:27
Общество
Космонавты перейдут в американский сегмент МКС на время починки «Науки»
wikipedia.org  /  NASA

Москва, 30 июля. Российские космонавты смогут временно перейти на американский сегмент МКС, чтобы специалисты привели топливную систему модуля «Наука» в безопасное состояние.

Об этом свидетельствуют данные из переговоров экипажа с Землей. Согласно им, космонавт Олег Новицкий обратился к специалисту подмосковного Центра управления полетами для согласования с американскими коллегами вопроса о временном размещении на их сегменте российских специалистов.

Операция по приведению топливной системы модуля «Наука» в безопасное состояние путем продувки ее топливных магистралей гелием будет произведена 30 июля.

Недавно после стыковки с МКС двигатели российского модуля «Наука» незапланированно заработали, что привело к развороту станции на 45 градусов. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что на МКС в данный момент все спокойно.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Космонавты перейдут в американский сегмент МКС на время починки «Науки»
наука мкс космонавт
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru