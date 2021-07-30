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Бузова рассказала о своем разочаровании в людях в новом треке «Женская доля»

  /   Обновлено: 30 июля 2021 08:26
Общество
Бузова рассказала о своем разочаровании в людях в новом треке «Женская доля»
ИА «Народные новости».  /  Анна Карпова

Москва, 30 июля. Телеведущая и певица Ольга Бузова выпустила новый трек под названием «Женская доля», в котором вспомнила о всех своих обидчиках за последнее время.

Бузова долго не решалась выставить песню на суд публики. В ней оказалось много личного. Эта композиция стала своеобразным ответом певицы на все слухи о ней.

Есть в треке строчки, посвященные экс-коллегам по телешоу «Дом-2». Ксения Бородина и Ольга Орлова считают, что Бузова поступила при увольнении очень некрасиво. Телеведущая обвинения в свой адрес отрицает.

«Улыбки в лицо, разговоры за спиной. Скажите, почему и за что вы так со мной?» — поет Бузова.

Досталось в песне и экс-возлюбленному артистки Давиду Манукяну. Ему она тоже посвятила несколько строчек.

«Вот она я, звезда Instagram, реклама и лайк. Я готова была отдать сердце, только ты шел за хайпом. Моя жизнь — это шоу, все ждут, кто исполнит здесь главную роль», — сказано в композиции.

Фанатам Бузовой ее новый трек, в котором та рассказывает о разочаровавших ее людях, пришелся по душе. Некоторые из них решили, что певица стала гораздо смелее в своем творчестве.

Журнал Forbes ранее рассекретил доходы Ольги Бузовой. За год телеведущая, как отмечено в СМИ, заработала 3,3 миллиона долларов.

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