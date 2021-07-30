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Кортни Кардашьян привлекла внимание своим фото с ночного плавания
Шоу-бизнес
Кортни Кардашьян привлекла внимание своим фото с ночного плавания
instagram.com  /  @kourtneykardash

Лос-Анджелес, 30 июля. Бизнесвумен и фотомодель Кортни Кардашьян на своей странице в Instagram показала фанатам откровенное фото в купальнике.

Звезда реалити-шоу «Семейство Кардашьян» набрала в Instagram 134 млн подписчиков. Она активно ведет свою страницу и регулярно радует фанатов пикантными фотографиями. На этот раз она решила ночью отдохнуть в бассейне и поделилась своим досугом с фанатами.

«Жизнь — всего лишь сон», — подписала свой пост Кардашьян.

На фотографии она позирует боком в белом купальнике. Актриса находится в бассейне с подсветкой, который расположен на берегу океана. Подписчики восхитились свежей публикацией звезды.

«Сияй красотой», — написала одна из фанаток.

«Моя диснеевская принцесса», — подчеркнула другая подписчица.

«Пусть любовь и счастье всегда будут в твоей жизни», — оставил пожелания третий комментатор.

Ранее удивить своих фанатов решила и Ким Кардашьян. На своей странице в Instagram она опубликовала новые фотографии. На них бывшая жена рэпера Канье Уэста позирует в купальнике на фоне океана.

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Все новости / Шоу-бизнес / Кортни Кардашьян привлекла внимание своим фото с ночного плавания
кардашьян instagram кортни кардашьян
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