Росатом получит дополнительное финансирование на развитие новых технологий

Москва, 30 июля. Финансирование программы Росатома по развитию новых ядерных технологий будет расширено на 60% до 553 млрд руб, из бюджета предполагается выделить 119 млрд руб.

Росатом добился продления программы «Развитие техники, технологии и научных исследований» (РТТН). Предложение госкорпорации поддержал президент России Владимир Путин, сообщает «Коммерсантъ». Схема финансирования программы пока обсуждается, но приоритет отдается варианту с ее продлением программы до 2030 года, отмечает издание.

Программа Росатома включает строительство опытного реактора МБИР, двух энергоблоков ВВЭР-ТОИ в Курской области, малых АЭС, а также развитие замкнутого ядерного цикла и термоядерного синтеза.

Планы российской госкорпорации ранее приоткрыл глава иракской комиссии по контролю за радиоактивными источниками Камаль Хусейн Латыф. По его словам, «Росатом» и комиссия Ирака по контролю за радиоактивными источниками прорабатывает новый ядерный проект.