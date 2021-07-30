Датский дипломат призвал превратить «СП-2» в пиррову победу Москвы

Копенгаген, 30 июля. Запад должен приложить все усилия, чтобы превратить российский газопровод «Северный поток — 2» в пиррову победу России, считает экс-глава МИД Дании Уффе Эллеманн-Йенсен.

Эллеманн-Йенсен заявил, что газопровод из Норвегии в Польшу должен быть достроен в кратчайшие сроки, чтобы минимизировать зависимость от российского газа. Об этом пишет издание Berlingske.

«У европейцев должна быть возможность перекрыть кран, когда понадобится надавить на Россию», — сказал Эллеманн-Йенсен.

В качестве замены он предложил приобретать американский сжиженный газ. Дипломат считает, что общая энергетическая политика Европы могла бы надавить на Москву на рынке голубого топлива.

Ранее американские сенаторы начали шантажировать минфин из-за «Северного потока — 2». Группа сенаторов США угрожает минфину страны блокировкой утверждения двух кандидатур из-за недостаточного санкционного давления на строительство газопровода «Северный поток — 2».