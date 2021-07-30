Ученые из США заявили о распространении штамма «Дельта» привитыми людьми

Вашингтон, 30 июля. Разновидность дельта-штамма коронавируса может сохраняться в дыхательных путях у вакцинированных людей, если они заразятся.

Об этом сообщила глава федерального Центра по контролю и профилактике заболеваний США Рошель Валенски. Эти данные основаны на еще не опубликованных исследованиях. Они свидетельствуют о том, что «вакцинированные люди, которые заразились разновидностью «Дельта», переносят огромные объемы вируса в носовой полости и горле», сказала глава ЦКПЗ.

Указанные исследования свидетельствуют о том, что вакцинированные люди, которые заразились вариантом коронавируса «Дельта», могут быть столь же заразными, как и не привитые, пишет газета The New York Times.

Недавно молекулярный биолог, научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Сергей Харитонов назвал группы риска дельта-штамма коронавируса.