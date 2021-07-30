Названы пять автомобилей с самыми удобными сиденьями

Москва, 30 июля. Агентство Bloomberg составило топ-5 люксовых автомобилей, которые могут похвастаться самыми комфортными сиденьями.

Пятое место в агентстве отвели Volvo XC90. Этот автомобиль также стал самым доступным в рейтинге. Четырехместный суперкар Koenigsegg Gemera занял четвертую строчку. Третьим в топе оказался двухместный суперкар Lamborghini Aventador SVJ, кресла которого делаются с учетом анатомии владельцев под заказ.

На втором месте списка оказался Rolls-Royce Phantom в версии Tempus. Эксперты, помимо прочих удобств, отметили подушки из замши и сдвижные электрические подставки для ног. Самыми удобными сиденьями, по версии Bloomberg, обладает топовая версия Mercedes-Benz S-Class нового поколения. Сиденья автомобиля имеют качественную отделку, удобные подголовники и опцию массажа с десятью режимами. Кроме того, эксперты отметили первые в истории фронтальные подушки безопасности для пассажиров заднего ряда.

Премиальные автомобили пользуются все большим спросом в России. Зафиксировано увеличение продаж автомобилей сегмента «премиум» с пробегом в возрасте до трех лет на 56% в сравнении с прошлым годом.