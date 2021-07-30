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Провал политики в отношении России признали в Японии
Политика
Провал политики в отношении России признали в Японии
pixabay.com

Токио, 30 июля. Япония при прошлом премьер-министр Синдзо Абэ провалила внешнюю политику в отношении России. Новому руководству страны следует ее пересмотреть, сообщает Asahi.

В издании прокомментировали слова премьер-министра России Михаила Мишустина о том, что обсуждается возможность введения режима свободной таможенной территории на Курильских островах. Автора статьи возмутило, что Москва может предложить сотрудничество на этой территории не только Токио.

«Приглашение других стран, помимо Японии, идет вразрез с отстаиваемой ей концепцией сотрудничества, объектом которого является только она. В таком случае при участии бизнеса из третьих стран Япония одна может остаться ни с чем», — пишут в Asahi.

Автор напомнил, что в 2016 году после переговоров с президентом России Владимиром Путиным Абэ с гордостью говорил о согласии российского лидера на совместную экономическую деятельность на Курилах. В издании отмечают, что это было лишь «необоснованное оптимистическое умозаключение». Автор считает, что переговоры зашли в тупик и правительству Есихидэ Суга следует пересмотреть политику в отношении России.

«Нужно признать провал прошлого правительства и пересмотреть политику в отношении России. Эта обязанность лежит на правительстве Суга», — заключил автор.

Между тем, не все японские политики разделяют официальную позицию Токио относительно Курильских островов. Осуждение визита премьер-министра РФ Михаила Мишустина на Курилы руководством страны вызвало неоднозначную реакцию в японском парламенте. Многие публично раскритиковали реакцию МИД.

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Все новости / Политика / Провал политики в отношении России признали в Японии
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