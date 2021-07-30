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Медики назвали опасные при артрите продукты
Общество
Медики назвали опасные при артрите продукты
pexels.com

Москва, 30 июля. Рафинированные углеводы следует исключить из рациона людей, страдающих от артрита, передает Medical News Today.

Употребление рафинированных углеводов может спровоцировать воспалительные реакции, сообщили медики. Белый хлеб, рис и картофельные чипсы способны спровоцировать боли в суставах, воспаление и ограничение движения, а также рост конечных окислителей полного гликозилирования.

Следует избегать насыщенных жиров, а также не пить газированные напитки, кофе с добавками, фруктовые соки и даже сладкий чай из-за большого количества переработанных сахаров в составе.

Недавно главный ревматолог депздрава Москвы Алена Загребнева посоветовала обратить внимание на состояние ногтевой пластины. По ее словам, грибок может указывать на развитие псориатического артрита.

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