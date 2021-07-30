Юлия Меньшова сообщила об ощущении присутствия отца

Москва, 30 июля. Актриса и телеведущая Юлия Меньшова рассказала, что родилась в день ангела папы. Отец дал ей имя Юлия.

Когда режиссер Владимир Меньшов называл свою дочь, он не думал ни о каких традициях. Спустя годы Юлия поняла, что ее именины приходятся на 29 июля. Она рассказала, что в словах поддержки от поклонников почувствовала след покойного отца. Об этом она написала в Instagram.

«След его огромной любви, которую он так щедро умел дарить людям, и которая теперь неожиданно возвращается и ко мне, становясь отчасти моей «охранной грамотой»», — написала телеведущая.

Юлия выразила благодарность своим подписчикам за любовь. Она отметила, что не важно, поддерживают они ее за заслуги отца или за собственные достижения.

Режиссер Владимир Меньшов ранее дал последнее интервью дочери Юлии за пару месяцев до своей кончины. Он рассказал о своих взглядах на смерть.