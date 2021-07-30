Четыре человека погибли из-за лесных пожаров в Турции. События дня

США готовы вернуться к переговорам по ядерной сделке Соединенные Штаты готовы вернуться к переговорам по ядерной сделке с Ираном, но такие предложения не будут вечными. Об этом заявила на брифинге заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер. Совместный всеобъемлющий план действий был заключен в 2015 году и предполагал снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Тегерана. Однако уже через три года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из СВПД и о восстановлении жесткого санкционного прессинга в отношении Ирана. С апреля в Вене ведутся очные переговоры Тегерана и международной «пятерки» — России, Великобритании, Германии, Китая и Франции с целью восстановления плана в его первоначальном виде.

Число погибших из-за лесных пожаров в Турции возросло до четырех Global Look Press / Cevin Dettlaff/dpa Власти Турции сообщили об увеличении числа жертв лесных пожаров до четырех: один человек погиб в Мармарисе, трое — в Анталье. Пострадавших — более пятидесяти. Пресс-секретарь президента республики назвал ситуацию национальной катастрофой, а сам глава государства Реджеп Тайип Эрдоган объявил о мобилизации всех возможных сил для сдерживания огненной стихии. С 28 июля пламя завоевывает все новые территории в курортной зоне. Вслед за районом Манавгат провинции Анталья пожары бушуют в Адане, Кайсери и Мерсине. По информации мэра Бодрума, в этом приморском городе дали отпор огненному шторму, все эвакуированные туристы вернулись в гостиницы. Ростуризм следит за ситуацией с пожарами в Турции, в ведомстве рекомендуют нашим согражданам не покидать территории своих отелей.

Крупный пожар на складе в Москве полностью ликвидирован Федеральное агентство новостей / Крупный пожар на складе в Южно-Восточном округе Москвы полностью ликвидирован. Об этом сообщили в столичном МЧС. Складские помещения на улице Перерва вспыхнули после полуночи. Огонь стремительно распространился на площади две тысячи квадратных метров. Возгоранию присвоили повышенный ранг сложности. По информации ведомства, в тушении участвовали вертолеты Московского авиацентра и специалисты столичного пожарно-спасательного гарнизона. В 4:52 окончательная победа была за огнеборцами.