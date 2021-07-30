Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 июля 09:14
09:13
Общество
Фуд-корты и аттракционы вновь начнут работать в Петербурге со 2 августа
09:12
Общество
Синоптик Леус пообещал петербуржцам дожди с грозами 30 июля
09:11
Армия
Российским Checkmate заинтересовались Ближний Восток и Латинская Америка
09:01
Спорт
Россиянка Бацарашкина завоевала второе золото в стрельбе из пистолета на ОИ-2020
09:00
Шоу-бизнес
Скарлетт Йоханссон потеряла из-за Disney 50 млн долларов
09:00
Общество
Володин пообещал Саратову по 50 новых трамваев и троллейбусов
08:58
Видео
Четыре человека погибли из-за лесных пожаров в Турции. События дня
08:51
Происшествия
Пятеро подростков на «Жигулях» влетели под фуру в Новосибирской области
08:46
Шоу-бизнес
В Сети показали, как Робин Уильямс выглядел бы в роли Джинна в фильме «Аладдин»
08:40
Шоу-бизнес
Фанаты не узнали Джареда Лето в образе для фильма «Дом Гуччи»
Все новости

Четыре человека погибли из-за лесных пожаров в Турции. События дня
Видео
Четыре человека погибли из-за лесных пожаров в Турции. События дня
Global Look Press  /  Cevin Dettlaff/dpa

 

США готовы вернуться к переговорам по ядерной сделке

Соединенные Штаты готовы вернуться к переговорам по ядерной сделке с Ираном, но такие предложения не будут вечными. Об этом заявила на брифинге заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер. Совместный всеобъемлющий план действий был заключен в 2015 году и предполагал снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Тегерана. Однако уже через три года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из СВПД и о восстановлении жесткого санкционного прессинга в отношении Ирана. С апреля в Вене ведутся очные переговоры Тегерана и международной «пятерки» — России, Великобритании, Германии, Китая и Франции с целью восстановления плана в его первоначальном виде.

Число погибших из-за лесных пожаров в Турции возросло до четырех

Четыре человека погибли из-за лесных пожаров в Турции. События дня
Global Look Press  / Cevin Dettlaff/dpa

Власти Турции сообщили об увеличении числа жертв лесных пожаров до четырех: один человек погиб в Мармарисе, трое — в Анталье. Пострадавших — более пятидесяти. Пресс-секретарь президента республики назвал ситуацию национальной катастрофой, а сам глава государства Реджеп Тайип Эрдоган объявил о мобилизации всех возможных сил для сдерживания огненной стихии. С 28 июля пламя завоевывает все новые территории в курортной зоне. Вслед за районом Манавгат провинции Анталья пожары бушуют в Адане, Кайсери и Мерсине. По информации мэра Бодрума, в этом приморском городе дали отпор огненному шторму, все эвакуированные туристы вернулись в гостиницы. Ростуризм следит за ситуацией с пожарами в Турции, в ведомстве рекомендуют нашим согражданам не покидать территории своих отелей.

Крупный пожар на складе в Москве полностью ликвидирован

Четыре человека погибли из-за лесных пожаров в Турции. События дня
Федеральное агентство новостей  / 

Крупный пожар на складе в Южно-Восточном округе Москвы полностью ликвидирован. Об этом сообщили в столичном МЧС. Складские помещения на улице Перерва вспыхнули после полуночи. Огонь стремительно распространился на площади две тысячи квадратных метров. Возгоранию присвоили повышенный ранг сложности. По информации ведомства, в тушении участвовали вертолеты Московского авиацентра и специалисты столичного пожарно-спасательного гарнизона. В 4:52 окончательная победа была за огнеборцами.

Пловец Рылов завоевал свое второе золото Олимпиады

Четыре человека погибли из-за лесных пожаров в Турции. События дня
Global Look Press  / Michael Kappeler/dpa

Еще одно олимпийское золото в Токио добавил в копилку российской сборной пловец Евгений Рылов. Спортсмен вырвал победу у своих ближайших преследователей из Венгрии и Польши в плавании на дистанции 200 метров на спине. Выиграв финальный заплыв с олимпийским рекордом, россиянин вышел в финал Игр. Это девятое золото нашей сборной в Японии и уже второе для Евгения Рылова. Сейчас Россия занимает четвертую строчку в медальном зачете Олимпиады.

Вернуться назад

Все новости / Видео / Четыре человека погибли из-за лесных пожаров в Турции. События дня
россия япония сша турция пожар москва иран переговоры чп спорт ростуризм токио туризм олимпиада лесные пожары плавание ядерная сделка золотая медаль рылов токио-2020
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru