Звезда «Правдивой лжи» рассказала о своем ребенке-трансгендере

Лос-Анджелес, 30 июля. Актриса Джейми Ли Кертис заявила, что ее младший ребенок является трансгендером. 25-летний сын Томас стал дочерью Руби.

Звезда фильмов «Хэллоуин» и «Чумовая пятница» также рассказала о предстоящей свадьбе. Томас, который недавно сменил пол, планирует выйти замуж в следующем году. Проводить церемонию бракосочетания собирается сама Ли Кертис. Об этом сообщает телеканал Fox News.

«Я и мой муж Кристофер Гест с удивлением и гордостью наблюдали, как наш сын стал дочерью Руби», — заявила актриса.

Согласно информации от источников, Руби является редактором компьютерных игр. В звездной семье также есть старшая дочь Энни. Она работает преподавателем танцев. Пока у Джейми ли Кертис и Кристофера Геста нет внуков. Однако актриса заявила, что очень надеется на то, что в скором времени они появятся.

Ранее стало известно, почему фильм «Красотка на взводе» с Кейт Бекинсейл в главной роли оказался провальным. Несмотря на то, что в киноленте присутствовали все элементы успешного боевика, критики не оценили его и выставили среднюю оценку.