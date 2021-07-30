Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 июля 09:13
09:13
Общество
Фуд-корты и аттракционы вновь начнут работать в Петербурге со 2 августа
09:12
Общество
Синоптик Леус пообещал петербуржцам дожди с грозами 30 июля
09:11
Армия
Российским Checkmate заинтересовались Ближний Восток и Латинская Америка
09:01
Спорт
Россиянка Бацарашкина завоевала второе золото в стрельбе из пистолета на ОИ-2020
09:00
Шоу-бизнес
Скарлетт Йоханссон потеряла из-за Disney 50 млн долларов
09:00
Общество
Володин пообещал Саратову по 50 новых трамваев и троллейбусов
08:58
Видео
Четыре человека погибли из-за лесных пожаров в Турции. События дня
08:51
Происшествия
Пятеро подростков на «Жигулях» влетели под фуру в Новосибирской области
08:46
Шоу-бизнес
В Сети показали, как Робин Уильямс выглядел бы в роли Джинна в фильме «Аладдин»
08:40
Шоу-бизнес
Фанаты не узнали Джареда Лето в образе для фильма «Дом Гуччи»
Все новости

Звезда «Правдивой лжи» рассказала о своем ребенке-трансгендере
Шоу-бизнес
Звезда «Правдивой лжи» рассказала о своем ребенке-трансгендере
wikimedia.org  /  Gage Skidmore/CC BY-SA 2.0

Лос-Анджелес, 30 июля. Актриса Джейми Ли Кертис заявила, что ее младший ребенок является трансгендером. 25-летний сын Томас стал дочерью Руби.

Звезда фильмов «Хэллоуин» и «Чумовая пятница» также рассказала о предстоящей свадьбе. Томас, который недавно сменил пол, планирует выйти замуж в следующем году. Проводить церемонию бракосочетания собирается сама Ли Кертис. Об этом сообщает телеканал Fox News.

«Я и мой муж Кристофер Гест с удивлением и гордостью наблюдали, как наш сын стал дочерью Руби», — заявила актриса.

Согласно информации от источников, Руби является редактором компьютерных игр. В звездной семье также есть старшая дочь Энни. Она работает преподавателем танцев. Пока у Джейми ли Кертис и Кристофера Геста нет внуков. Однако актриса заявила, что очень надеется на то, что в скором времени они появятся.

Ранее стало известно, почему фильм «Красотка на взводе» с Кейт Бекинсейл в главной роли оказался провальным. Несмотря на то, что в киноленте присутствовали все элементы успешного боевика, критики не оценили его и выставили среднюю оценку.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Звезда «Правдивой лжи» рассказала о своем ребенке-трансгендере
кино лгбт трансгендер джейми ли кертис
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru