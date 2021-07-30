Украинский генерал призвал нокаутировать Россию «точным ударом в челюсть»

Киев, 30 июля. Бывший замсекретаря Совбеза Украины Сергей Кривонос заявил, что Киев должен готовиться к победе над Москвой после того, как она ослабнет.

Подходящий для Украины момент якобы может наступить в течение следующих 10-15 лет. До этого Киеву следует демонстрировать приверженность мирному возвращению территорий и одновременно укреплять вооруженные силы, считает Кривонос.

«… мы должны сейчас уже к этому готовиться и наращивать свои военные мышцы для того, чтобы в любой момент ударить тем не сильным, но точным ударом в челюсть Российской Федерации, чтобы послать их в короткий нокаут», — заявил в эфире телеканала ATR украинский генерал.

Руководство Украины неоднократно обвиняло во вмешательстве во внутренние дела государства Россию. В январе 2015 года Киев официально объявил РФ «страной-агрессором». Москва не раз опровергал обвинения украинской стороны, подчеркивая заинтересованность в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.

Ранее политический аналитик Владимир Соловейчик заявил, что Киев надеется на интервенцию НАТО, так как не сможет «вернуть» Крым сам.