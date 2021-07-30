Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 июля 09:13
09:11
Армия
Российским Checkmate заинтересовались Ближний Восток и Латинская Америка
09:01
Спорт
Россиянка Бацарашкина завоевала второе золото в стрельбе из пистолета на ОИ-2020
09:00
Шоу-бизнес
Скарлетт Йоханссон потеряла из-за Disney 50 млн долларов
09:00
Общество
Володин пообещал Саратову по 50 новых трамваев и троллейбусов
08:58
Видео
Четыре человека погибли из-за лесных пожаров в Турции. События дня
08:51
Происшествия
Пятеро подростков на «Жигулях» влетели под фуру в Новосибирской области
08:46
Шоу-бизнес
В Сети показали, как Робин Уильямс выглядел бы в роли Джинна в фильме «Аладдин»
08:40
Шоу-бизнес
Фанаты не узнали Джареда Лето в образе для фильма «Дом Гуччи»
08:34
Общество
Дачникам рассказали, как избавиться от мучнистой росы в огороде
08:34
Происшествия
Горе-самогонщики пострадали от взрыва паров в Башкирии
Все новости

«Зеленский плачет»: украинцы оценили встречу Тихановской с Байденом
Общество
«Зеленский плачет»: украинцы оценили встречу Тихановской с Байденом
tsikhanouskaya.org  /  Светлана Тихановская

Киев, 30 июля. В среду 28 июля президент США Джо Байден встретился с белорусской оппозиционеркой Светланой Тихановской. Украинцы обсудили эти переговоры в соцсетях.

Глава Белого дома после переговоров написал в Twitter, что эта беседа для него была большой честью. Об этом сообщает Regnum.

«Где-то у себя в кабинете заплакал один Зеленский», — пишет Дмитрий З.

Сергей Х. посчитал эту встречу интересной. Переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским переносятся из-за плотного графика Байдена, но на Тихановскую он время выделил.

«Да-а-а-а! Тихановская это вам не Зеленский, который месяцами все ждет в прихожей милости встречи с барином Байденом! Хотя когда-нибудь про такую «официальную» встречу историки будут рассказывать как скверный анекдот времен начала заката когда-то мощных США», — написала Наталья Б.

Наталья М. иронично отметила, что теперь Тихановская будет хвастаться этой встречей своим внукам. После переговоров она даже руку не будет мыть целый год.

«Как низко Байден пал. Теперь потерянную репутацию будет восстановить нелегко. Разве что Зелю со встречей кидануть», — иронизирует Jurij O.

Ранее журналист Александр Сосновский объяснил символическое значение печенек на приеме Тихановской в Белом доме.

Вернуться назад

Все новости / Общество / «Зеленский плачет»: украинцы оценили встречу Тихановской с Байденом
украина байден соцсети Тихановская
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru