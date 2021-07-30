«Зеленский плачет»: украинцы оценили встречу Тихановской с Байденом

Киев, 30 июля. В среду 28 июля президент США Джо Байден встретился с белорусской оппозиционеркой Светланой Тихановской. Украинцы обсудили эти переговоры в соцсетях.

Глава Белого дома после переговоров написал в Twitter, что эта беседа для него была большой честью. Об этом сообщает Regnum.

«Где-то у себя в кабинете заплакал один Зеленский», — пишет Дмитрий З.

Сергей Х. посчитал эту встречу интересной. Переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским переносятся из-за плотного графика Байдена, но на Тихановскую он время выделил.

«Да-а-а-а! Тихановская это вам не Зеленский, который месяцами все ждет в прихожей милости встречи с барином Байденом! Хотя когда-нибудь про такую «официальную» встречу историки будут рассказывать как скверный анекдот времен начала заката когда-то мощных США», — написала Наталья Б.

Наталья М. иронично отметила, что теперь Тихановская будет хвастаться этой встречей своим внукам. После переговоров она даже руку не будет мыть целый год.

«Как низко Байден пал. Теперь потерянную репутацию будет восстановить нелегко. Разве что Зелю со встречей кидануть», — иронизирует Jurij O.

Ранее журналист Александр Сосновский объяснил символическое значение печенек на приеме Тихановской в Белом доме.