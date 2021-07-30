Mitsubishi анонсировал гибрид нового поколения Outlander PHEV

Токио, 30 июля. Компания Mitsubishi готовит гибрид Outlander PHEV. Его дебют состоится зимой 2021 года.

Версия PHEV будет иметь гибридную систему нового поколения. У автомобиля появится более мощный электромотор и тяговая батарея с увеличенной емкостью. Это позволит увеличить динамику и дальность хода.

Новая платформа с оптимизированной компоновкой узлов и элементов позволит сделать Outlander семиместным. Других подробностей относительно новинки концерн пока не дает.

Недавно автомобильная компания из Германии Mercedes-Benz презентовала на европейском рынке новый гибрид S580e. Мощность его бензинового двигателя составит 367 л.с.