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Mitsubishi анонсировал гибрид нового поколения Outlander PHEV
Технологии
Mitsubishi анонсировал гибрид нового поколения Outlander PHEV
mitsubishi-motors.com  /  ООО «ММС РУС»

Токио, 30 июля. Компания Mitsubishi готовит гибрид Outlander PHEV. Его дебют состоится зимой 2021 года.

Версия PHEV будет иметь гибридную систему нового поколения. У автомобиля появится более мощный электромотор и тяговая батарея с увеличенной емкостью. Это позволит увеличить динамику и дальность хода.

Новая платформа с оптимизированной компоновкой узлов и элементов позволит сделать Outlander семиместным. Других подробностей относительно новинки концерн пока не дает.

Недавно автомобильная компания из Германии Mercedes-Benz презентовала на европейском рынке новый гибрид S580e. Мощность его бензинового двигателя составит 367 л.с.

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mitsubishi гибрид Outlander
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