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Садовод-эксперт объяснил, как нельзя поливать огород

  /   Обновлено: 30 июля 2021 07:36
Общество
Садовод-эксперт объяснил, как нельзя поливать огород
pixabay.com

Москва, 30 июля. Соблюдение нескольких простых правил полива позволит собрать на даче завидный урожай, рассказал автор книг по садоводству и огородничеству Андрей Туманов.

Туманов, занимающий должность председателя Совета межрегиональной общественной организации «Московский союз садоводов», подчеркнул в беседе с «АиФ», что орошать растения холодной водой из скважины или колодца не стоит. Для корневой системы теплолюбивых растений это будет шоком.

«Если поливать огурцы холодной водой, то они на несколько часов прекращают рост. К тому же вода должна нести в почву не только влагу, но и кислород. В скважинной или колодезной воде его практически нет», — уточнил Туманов.

Идеально будет накачать воду из скважины в бочки и оставить их на сутки. Вода не только нагреется на солнце, но и насытится в какой-то мере кислородом. Если огород большой и таскать бочки нет возможности, можно использовать систему дождевания: к примеру, подключить воду из скважины к дождевальной установке и разбрызгивается на грядки через распылитель мелко-дисперсной пылью. Стоит также помнить, что каждое растение требует полив в свое время.

Ранее сообщалось, что астрологи выдвинули предположение, что на способности к садоводству влияет знак зодиака. Эксперты составили рейтинг огородников с «зелеными пальцами». Возглавил список Телец, поскольку он любит все, что связано с землей. У рожденных под этим знаком зодиака успешно растут самые экзотические и капризные растения. Тельцы интуитивно понимают растения, и ухаживают за ними исходя из собственного представления.

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