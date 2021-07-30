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Дачникам раскрыли лайфхак для круглогодичного цветения сада
Общество
Дачникам раскрыли лайфхак для круглогодичного цветения сада
Невские Новости  /  Никита Нестеров

Москва, 30 июля. Всякому садоводу хочется, чтобы участок радовал цветами круглый год без перерывов. Несложная хитрость позволит обеспечить круглогодичное цветение, рассказала российская дачница.

Читательница «Новороссийского рабочего» рассказала, что добилась такого результата, посадив возле сирени клематис. Со временем он заплел сирень и зацвел. Получилось, что куст снова весь в цветах, только они совсем не похожи на сирень. Такая же уловка сработала с жасмином, рядом с которым дачница посадила тунбергию.

Необычный метод озеленения можно попробовать с таким растением, как горец, с красивыми белыми метелками. Можно также посадить съедобную момордику. Она быстро оплетает опору, цветёт желтыми цветочками и дает очень яркие и красочные плоды.

Недавно астрологи назвали лучших садоводов зодиакального круга. Больше всего любят копаться в земле Тельцы, а растения отвечают им взаимностью.

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