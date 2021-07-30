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Британцы обеспокоены образовавшимся дефицитом продуктов
Общество
Британцы обеспокоены образовавшимся дефицитом продуктов
pixabay.com

Лондон, 30 июля. Глава Cullimore Group в графстве Глостершир Мортон Каллимор заявил, что пустые полки в магазинах — это результат пандемии COVID-19 и дефицита водителей грузовых автомобилей.

Он добавил, что проблема в сфере грузоперевозок была и до распространения коронавирусной инфекции. Однако именно с ее приходом это стало более явно. Британцы через соцсети обсудили сложившуюся ситуацию. Об этом пишет Regnum.

«Серьезно? Вы пишете о существующем дефиците водителей, но избегаете любого упоминания причины этого, Brexit?» — спросил @Ellif_DWulfe.

Другой пользователь удивлен тем, что выход Британии из состава ЕС не был упомянут как причина. Нехватка водителей грузовых машин образовалась как раз после того, как Соединенное Королевство решило идти своей дорогой.

«Кто-то может помочь BBC и рассказать им, что произошло за последние семь месяцев, что стало причиной нехватки водителей?» — спросил @MarkeastwoodH.

Еще один читатель не удивлен сложившимся дефицитом. Он говорит, что 60 тыс. водителей ушли из Британии в 2017 году, когда та предпочла не связываться с Евросоюзом.

Ранее стало известно, что правительство Великобритании изменило правила для въезда туристов из Соединенных Штатов Америки и стран Евросоюза.

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