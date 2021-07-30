Сейсмологи зарегистрировали семь землетрясений рядом с Курилами

Курильск, 30 июля. Сейсмологи зарегистрировали семь землетрясений магнитудой до 3,5 в акватории Тихого океана рядом с Курильскими островами.

Об этом сообщили в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН в интервью ТАСС. Магнитуда семи землетрясений составила от 2,2 до 3,5. Глубина очагов залегала на расстоянии от 20 до 58 км. Местные жители не почувствовали подземных толчков. Угрозу цунами не объявляли.

«Все землетрясения зарегистрированы рядом с Малой Курильской грядой», — сказали в филиале.

Недавно, 29 июля, сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 8,1 на Аляске. Центр по предупреждению о цунами в США (NWS) объявил угрозу стихийного бедствия к юго-востоку от поселения Чигник.