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«Путин был прав»: в Сети оценили слова историка об успешности Украины в русском мире
Общество
«Путин был прав»: в Сети оценили слова историка об успешности Украины в русском мире
Федеральное агентство новостей

Киев, 30 июля. Академик Национальной академии наук Украины Петр Толочко считает, что страна процветала, пока находилась в эпицентре русского мира. Украинцы согласились с его утверждением.

Историк отметил, что государство развивалось, пока было Малороссией, а ранее Русью. При этом наибольший упадок ее ждал в составе Речи Посполитой и Литвы. Об этом пишет Regnum.

«Только в Русском мире Украина была и будет успешной. Вспомните Галицию в Польше и Австро-Венгрии — это была отсталая, с необразованным населением территория. Так было всегда», — добавил Добрыня О.

Вера Р. отметила, что крещение Руси показало, что люди могут объединяться, и теперь эти народы связаны одним корнем жизни. Если Украина от него оторвется, то она погибнет как государство.

«Так что, Путин прав, один народ? Эксперт подтверждает», — написал Евгений П.

Ирис Л. считает, что самое опасное для любой страны — это невежество, уверенное в собственной правоте. Сейчас, к сожалению, именно такие политики и руководят Украиной.

«Русские — это цивилизация, а не нация. Русские — это и славяне, и якуты, и чеченцы, и кабардинцы, и белорусы, и украинцы… И все те народы, народности, этносы и группы, которые живут на территории России. И все мы для Запада — русские», — резюмировала Татьяна К.

Ранее в Сети обсудили заявление главы фракции «Слуга народа» Давида Арахамии о том, что встреча президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена пройдет на повышенных тонах.

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