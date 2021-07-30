Астрологи назвали самый привлекательный для мужчин знак зодиака

Москва, 30 июля. Астрологи провели исследование, которое показало, что поистине идеальными мужчины считают женщин, рожденных под знаком зодиака Рыбы.

Представительницы знака Рыбы по своей природе очень тихие и скромные, их часто не встретишь на шумных вечеринках. Женщины Рыбы умеют слушать и слышать своего партнера, они всегда деликатны, имеют хорошее чувство юмора и способны удивить мужчину в постели.

«Женщины-Рыбы способны завладеть не только умом мужчины, но и его душой. Они загадочны и романтичны, готовы подарить сильному полу всю свою нежность и забот», — говорят астрологи.

Дамы, рожденные под знаком зодиака Рыбы, буквально заставляют мужчин терять рассудок. С другой стороны, они верны и никогда не изменяют партнеру. Эти женщины ценят своего мужчину и воспринимают его как главу семьи.

Недавно астролог Наталья Анисимова объяснила, почему некоторых знаков зодиака чаще других бросают мужья. Она дала советы женщинам пяти знаков зодиака, которые в браке часто ходят по краю.