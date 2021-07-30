Китайские СМИ: Украина — пешка, которой можно пожертвовать

Пекин, 30 июля. Спор по «Северному потоку — 2» дает лишь временное перемирие. Вскоре РФ, ФРГ и США вновь начнут геополитические баталии. Украине нужно определиться, какая роль будет ей отведена.

Берлин и Вашингтон 21 июля заявили, что украинский «Зеленый фонд» получит не менее 1 млрд долларов. Германия при этом заявила, что сохранит Украине статус страны-транзитера в энергетической сфере после того, как контракт с «Газпромом» истечет в 2024 году. Об этом сообщает издание The Paper.

«Однако со стороны это представляется картиной туманного и неопределенного будущего. Германия пришла к консенсусу — иными словами, результатом компромисса является то, что Германия защитила свои собственные интересы при относительно небольших экономических затратах и ​​одном данном обещании», — подчеркнул руководитель аспирантуры «Европейские исследования» Шанхайского института глобального управления Ху Чуньчунь.

США за счет ситуации вокруг «СП-2» смогут изменить свою политику, не утратив репутацию. Для них теперь главное — это конкуренция с Китаем.

«Интересы Украины на словах были удовлетворены, но ее вес в геополитической игре еще больше снизился. Украина должна была получить еще более четкое представление о том, что ее роль в игре великих держав — это роль «шахматной фигуры» или «пешки, которой можно пожертвовать»», — резюмировал автор.

Ранее журналист британского издания The Spectator Уильям Наттрас заявил, что ЕС не занимается проблемами Западной и Восточной Европы.