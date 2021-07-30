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Цены на автомобили вырастут в конце 2021 года в России
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Цены на автомобили вырастут в конце 2021 года в России
pixabay.com  /  Skica911

Москва, 30 июля. Дилеры спрогнозировали рост цен на автомобили в России в среднем на 1-5% до конца 2021 года.

Подорожание коснется как новых автомобилей, так и машин с пробегом, заявили опрошенные РИА Новости эксперты. Притом поддержанные авто дорожают быстрее из-за дефицита на рынке новых машин.

«Мы прогнозируем рост в пределах 1-3% в зависимости от бренда и модели», — отметили специалисты.

Также играют роль такие факторы, как инфляция, колебания курса валюты и смена модельного года в зависимости от марки. Однако что касается возрастных автомобилей, то по ним цена не изменится.

Недавно управляющий партнёр юридической компании «Позиция Права» Егор Редин рассказал россиянам, какие схемы мошенничества можно чаще всего встретить в автосалонах.

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