Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 июля 07:40
07:36
Общество
Садовод-эксперт объяснил, как нельзя поливать огород
07:22
Общество
Дачникам раскрыли лайфхак для круглогодичного цветения сада
07:20
Общество
Британцы обеспокоены образовавшимся дефицитом продуктов
07:20
Происшествия
Сейсмологи зарегистрировали семь землетрясений рядом с Курилами
07:20
Общество
«Путин был прав»: в Сети оценили слова историка об успешности Украины в русском мире
07:17
Общество
Астрологи назвали самый привлекательный для мужчин знак зодиака
07:10
Политика
Китайские СМИ: Украина — пешка, которой можно пожертвовать
07:07
Общество
Цены на автомобили вырастут в конце 2021 года в России
07:00
Общество
Историк пояснил, почему Крым не стал территорией крымско-татарского народа в 1991 году
06:46
Происшествия
Прокуратура Приморья проводит проверку по факту наезда чиновницы на ребенка
Все новости

Прокуратура Приморья проводит проверку по факту наезда чиновницы на ребенка
Происшествия
Прокуратура Приморья проводит проверку по факту наезда чиновницы на ребенка
pixabay.com  /  Diego Fabian Parra Pabon

Фокино, 30 июля. Прокуратура ЗАТО Фокино проводит проверку спустя неделю по факту наезда чиновницы на ребенка.

Прокуратура установила во время проверки, что чиновница наехала на ребенка, когда двигалась задним ходом. В результате аварии россиянин 2015 года рождения получил травмы, передает информационное агентство «DEITA».

Происшествие произошло 23 июля в районе дома на улице Усатого, 27. Пресс-центр прокуратуры не уточнил, является ли «автолюбительница» сотрудницей администрации или нет. Ребенок находился в больнице до 27 июля.

Аналогичная ситуация закончилась трагедией. Пешеход скончался в результате наезда легковой машины в Саратовской области.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Прокуратура Приморья проводит проверку по факту наезда чиновницы на ребенка
дтп авария чиновница
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru