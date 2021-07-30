Прокуратура Приморья проводит проверку по факту наезда чиновницы на ребенка

Фокино, 30 июля. Прокуратура ЗАТО Фокино проводит проверку спустя неделю по факту наезда чиновницы на ребенка.

Прокуратура установила во время проверки, что чиновница наехала на ребенка, когда двигалась задним ходом. В результате аварии россиянин 2015 года рождения получил травмы, передает информационное агентство «DEITA».

Происшествие произошло 23 июля в районе дома на улице Усатого, 27. Пресс-центр прокуратуры не уточнил, является ли «автолюбительница» сотрудницей администрации или нет. Ребенок находился в больнице до 27 июля.

Аналогичная ситуация закончилась трагедией. Пешеход скончался в результате наезда легковой машины в Саратовской области.