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Аналитики сообщили о росте среднего лимита по кредитным картам в России
Экономика
Аналитики сообщили о росте среднего лимита по кредитным картам в России
pixabay.com

Москва, 30 июля. Средний лимит по кредитным картам в России к концу 2021 года перейдет черту в 75 тысяч рублей.

В июне средний лимит составил 71,7 тысяч рублей, а это на два процента меньше, чем в мае, но на 11,3% выше относительно июня 2020 года. Об этом сообщили в бюро кредитных историй «Эквифакс», передает ТАСС.

«Средний установленный лимит по кредитным картам в течение текущего года находится на стабильно высоком диапазоне: от 68 до 74 тыс. руб. и вряд ли при отсутствии внешних шоков будет подвержен каким-либо значительным колебаниям», — рассказали там.

Уже к концу 2021 года этот показатель сможет превысить 75 тысяч рублей. В основном на рост повлияют заемщики из городов федерального значения, где средний лимит уже приблизился к 90 тысячам рублей.

Ранее директор по развитию банковского направления финансового супермаркета «Сравни.ру» Алексей Грибков рассказал, как повысить вероятность одобрения кредита. Чтобы повысить шансы, нужно иметь кредитную карту с небольшим лимитом и регулярно ею пользоваться.

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