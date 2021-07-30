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Финансист объяснил, как повысить вероятность одобрения кредита
Общество
Финансист объяснил, как повысить вероятность одобрения кредита
pixabay.com

Москва, 30 июля. В первую очередь россиянину следует следить за чистотой кредитной истории, заявил директор по развитию банковского направления финансового супермаркета «Сравни.ру» Алексей Грибков.

Чтобы повысить шансы одобрения кредита, нужно иметь кредитную карту с небольшим лимитом и регулярно ею пользоваться. Таким образом кредитная история будет обогащена сведениями о свежих операциях с кредитным лимитом, а если всегда умещаться в грейс-период, то не нужно будет платить проценты, рассказал эксперт в беседе с РИА Новости.

При этом недостаточно не иметь просрочек в прошлом, если это давний кредит, то он не будет иметь особого веса. Следует помнить, что большое количество запросов кредитной истории без последующих выданных кредитов нередко интерпретируется негативно, поэтому не нужно увлекаться большим количеством кредитных предложений. Недавно Грибков также посоветовал получить индивидуальные условия кредитования, чтобы минимизировать переплаты по кредиту.

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деньги кредит финансист
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