Палеонтологи обнаружили окаменелость гигантской летучей мыши в Аргентине

Буэнос-Айрес, 30 июля. Ученые из Аргентины обнаружили окаменелость гигантской летучей мыши-вампира возрастом приблизительно 100 тысяч лет.

Палеонтолог Даниэль Тассара рассказала, что челюсть исполинского вымершего рукокрылого обнаружили в норе диаметром 1,2 метра, где и обитала древняя хищница, указано на сайте Sci News.

По словам специалистов, эта мышь является самой крупной из известных летучих мышей-вампиров всех времен. Размах ее крыльев достигал 50 сантиметров, а вес доходил до 60 килограммов. При этом она была крупнее, чем клавиатура компьютера и превосходила по своим размерам ныне живущих потомков.

Это не единственная находка ученых за последнее время: незадолго до мыши специалисты обнаружили останки краба, чей возраст составляет примерно 310 миллионов лет.