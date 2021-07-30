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Вышла первая бета-версия операционной системы Windows 11

  /   Обновлено: 30 июля 2021 06:21
Технологии
Вышла первая бета-версия операционной системы Windows 11
microsoft.com  /  Microsoft

Вашингтон, 30 июля. Компания Microsoft объявила о расширении программы тестирования новой операционной системы Windows 11.

Сборка под номером 22000.100 стала доступна на бета-канале. Ранее она была доступна инсайдерам на канале для разработчиков.

Microsoft официально представила Windows 11 в конце июня. В ближайшее время ее смогут испытать все участники программы тестирования на бета-канале.

Разработчики в своем блоге представили список известных проблем. Отмечается, что также в перечень были добавлены те баги, которые были обнаружены на канале Dev на прошлой неделе.

Ранее сообщалось, что одна из привычных пользователям функций исчезнет из Windows 11. Так, пользователи больше не смогут перетаскивать ярлыки приложений на панель задач.

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microsoft windows 11 beta
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