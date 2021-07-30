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Названы популярные у жителей мегаполисов холодные напитки
Экономика
Названы популярные у жителей мегаполисов холодные напитки
pixabay.com

, 30 июля. При онлайн-заказе холодных напитков жители российских мегаполисов предпочитают соки, нектары и газировку, следует из исследования сервисов «СберЗдоровье» и «СберМаркет».

Аналитики сравнили продажи холодных напитков и посчитали средние цены в магазинах более чем 60 ретейлеров с января по июль 2021 года. Всего было проанализировано более трех миллионов онлайн-заказов продуктов в мегаполисах. Холодные напитки добавляют в корзину лишь 6 из 100 покупателей, выяснил «СберМаркет».

«Самые популярные заказы в онлайне — соки, нектары и газировка: в среднем они есть в 17%, 14% и 8% корзин россиян. Следом идут квас (6,4%) и вода с газом (5,9%)», — говорится в исследовании.

Всего в 1,3% заказов присутствовали безалкогольные шампанское, вино, пиво и холодный кофе. Больше других покупают напитки в Москве — товары из этой категории содержит каждый второй заказ, Санкт-Петербурге (в корзинах доля напитков составляет 12,2%) и Новосибирске (8,6%), сообщает агентство «Прайм».

Ранее «СберМаркет» выяснил, что россияне стали чаще покупать отечественную косметику. По итогам второго квартала 2021 года спрос на косметику, произведенную в России, вырос на 54% в денежном эквиваленте.

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