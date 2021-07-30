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Суд зарегистрировал иск Росрыболовства к «дочке» «Норникеля»
Общество
Суд зарегистрировал иск Росрыболовства к «дочке» «Норникеля»
wikipedia.org  /  Shishaev Kirill / CC BY 3.0

Красноярск, 30 июля. Арбитражный суд в Красноярском крае зарегистрировал иск Росрыбовловства к «дочке» «Норникеля». Сумма иска составляет 58,7 миллиарда рублей.

Один из резервуаров дизельного топлива на ТЭЦ-З, который принадлежит НТЭК, входящего в структуру «Норильского никеля», в мае прошлого года получил повреждения в результате неожиданной просадки фундамента. В результате примерно 21 тысячи тонн топлива вылилось. Правоохранители возбудили уголовное дело, а также задержали сотрудников ТЭЦ, передает РИА Новости.

Ростехнадзор полагает, что происшествие произошло из-за некачественного контроля за использованием объекта. Суду за пять дней нужно принять иск к производству.

«Газпром» недавно подверг критике предложение Минэкономразвития о лицензировании экспорта сжиженного природного газа (СПГ). Это может произойти в результате роста количества экспортеров СПГ.

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