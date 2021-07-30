Невролог Амелин развеял мифы о головной боли

Москва, 30 июля. При мигрени не поможет душ определенной температуры или прогулки на свежем воздухе, рассказал руководитель Центра диагностики и лечения головной боли Александр Амелин.

Остановить головную боль помогут только лекарства, заявил специалист в беседе с «Доктор Питер». Также он отметил, что при менопаузе мигрень у женщин уходит далеко не во всех случаях, напротив, часто в старшем возрасте мигрени только ухудшаются — тогда назначают гормональные препараты.

Есть мнение, что мигрень появляется из-за нарушения кровоснабжения мозга, однако это тоже заблуждение. Болеть могут только крупные сосуды, также встречается редкая цервикогенная боль, связанная с нарушением в шейном отделе позвоночника.

Кроме того, врач-кардиолог, медицинский блогер Филипп Кузьменко предупредил, что есть некоторые категории людей, которым следует воздержаться от секса в жаркую погоду.