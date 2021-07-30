Аналитик Васильев спрогнозировал рублю более сильную динамику в августе

Москва, 30 июля. Курс рубля в августе останется в диапазоне 72-75 рублей к доллару и 86-89 рублей к евро, заявил главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

Обычно август является одним из самых слабых месяцев для курса рубля в году. За август последние 13 лет рубль снижался к доллару в среднем на 2,3%. Основными причинами таких изменений выступают повышенный спрос на валюту из-за отпусков и цены на нефть. Об этом информирует "Российская газета".

Плюсом для рубля являются высокие цены на нефть, частично закрытые границы из-за пандемии коронавируса. Отмечается, что цена на нефть Brent в августе останутся в диапазоне $72-80 за баррель. Ослабление доллара на мировом рынке из-за высокой инфляции в США привело к укреплению других иностранных валют, в том числе рубля.

Россиянам назвали лучшее время для покупки иностранной валюты для поездки в отпуск за границу. По словам финансиста, важно уметь планировать свой бюджет и внести в него пункт инвестиции в валюту, чтобы в нужный момент взять деньги.