Браконьеры перекрыли сетями нерестовую рыбу на юге Сахалина

Южно-Сахалинск, 30 июля. Браконьеры незаконно установили рыболовецкие сети на реке Чеховке в Холмском районе на юге Сахалина. Они полностью перекрыли нерестовую рыбу и скрылись.

Об этом сообщил руководитель отдела рыбоохраны и государственного контроля Сахалино-Курильского территориального управления Росрыболовства Руслан Непомнящий. Сети были обнаружены внештатными инспекторами рыбоохраны.

Кадры с местом преступления распространили в интернете неравнодушные граждане. Они хотели привлечь внимание общественности к незаконной деятельности браконьеров на территории предприятия.

На реке Чеховке расположен лососевый рыбоводный завод, он занимается разведением мальков. В прошлом году там погибло от отравления больше миллиона экземпляров молоди кеты, которых готовили к выпуску в естественную среду обитания.

Недавно рыбоохрана зафиксировала более 18 тысяч нарушений закона в сфере рыболовства за первые месяцы 2021 года.