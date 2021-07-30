Россиянам назвали лучшие варианты для разделения бюджета в браке

Москва, 30 июля. Раздельный бюджет позволяет сформировать полноценную и «легальную» подушку безопасности, которая позволит быстро и безболезненно прекратить отношения и найти новое жилье.

Согласно опросам, более трети российских пар ссорятся из-за финансовых разногласий, деньги являются самым частым поводом для скандалов в семьях. При этом есть несколько простых схем для формирования раздельного бюджета, которые позволят сохранить теплые отношения, передает Lifehacker.

Эксперты предлагают попробовать полностью раздельный бюджет, при котором супруги или сожители платят либо пополам, либо по очереди за общие покупки, обеды в кафе и другие «совместные» траты. При этом они могут давать друг другу в долг в случае необходимости. Также можно прибегнуть к смешанному типу бюджета: партнеры ежемесячно сбрасываются на общие расходы — обычно речь идёт о фиксированной сумме. Вклад может быть равноценным или нет.

Важно помнить, что раздельный бюджет должен гармонично вписываться в ваши отношения, для этого необходимо доверие и умение обсуждать такую деликатную тему, как траты и общая копилка.

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