Второй тур РПЛ начнется встречами с участием «Спартака» и «Рубина»

Москва, 30 июля. Второй тур Российской премьер-лиги (РПЛ) начнется в пятницу. «Арсенал» из Тулы сыграет дома против казанского «Рубина», а «Крылья Советов» примут в Самаре московский «Спартак».

Оба матча стартуют 30 июля в 19:00. «Спартак» в первой игре РПЛ проиграл «Рубину». Игра закончилась со счетом 0:1. «Крылья Советов» потерпели поражение от «Ахмата» из Грозного. Встреча завершилась со счетом 1:2.

В стартовой встрече чемпионата московский «Локомотив» одержал победу со счетом 3:1 над тульским «Арсеналом». Отмечается, что «Рубин» не терпит поражения в Туле с 2016 года.

Матчи «Арсенала» имеют возможность посетить лишь владельцы абонементов. Количество болельщиков на трибунах составит до 1000 зрителей.