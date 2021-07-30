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Невеста BadComedian Катя Клэп рассказала о подготовке к материнству

  /   Обновлено: 31 июля 2021 04:45
Шоу-бизнес
Невеста BadComedian Катя Клэп рассказала о подготовке к материнству
instagram.com  /  @kateclapp

Москва, 30 июля. Популярный блогер Катя Клэп заявила, что уже готова к материнству, но не собирается торопить события.

В подкасте Сергея Мезенцева звезда YouTube призналась, что хотела бы завести ребенка, но разговоры об этом со стороны родственников вызывают у девушки тревогу.

«Я морально готова, но мои близкие родственники давят на это, они же меня максимально от этого отталкивают», — подчеркнула невеста Евгения Баженова, более известного как Badcomedian.

По словам Екатерины Трофимовой (настоящее имя блогера), больше всего давления идет от мамы и свекрови. Постоянно они «подкидывали в топку» фразы, вроде «Детишки — это святое!», доводя девушку до паники. В какой-то момент, признается Катя Клэп, хотелось заявить, что она чайлдфри и вообще «терпеть не может» детей.

И все же звезда YouTube предвкушает, как будет обсуждать с наследниками видео из TikTok, смотреть «Токийский дрифт» и «Форсаж». Правда, торопить события не собирается.

«Раньше 30 лет вообще рыпаться не надо», — подчеркнула 28-летняя Екатерина.

Невеста BadComedian Катя Клэп рассказала о подготовке к материнству
instagram.com  / @kateclapp

В середине января блогер сообщила своим подписчикам, что BadComedian, с которым девушка встречается уже несколько лет, сделал ей предложение и подарил помолвочное кольцо Tiffany с бриллиантом.

Уже через несколько дней поклонники пары обсуждали слухи о беременности Катерины. Это произошло после того, как Клэп в соцсетях рассказала о завершении курса приема антидепрессантов.

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Все новости / Шоу-бизнес / Невеста BadComedian Катя Клэп рассказала о подготовке к материнству
беременность badcomedian катя клэп
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