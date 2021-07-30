«Обезьяна с гранатой»: украинцы ответили Арахамии на заявление о ядерном оружии

Киев, 30 июля. Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия обвинил первого президента Украины Леонида Кравчука в отдаче ядерного вооружения. Однако украинцы имеют иное мнение.

Украинский политик уверен, что, имея такой арсенал, Киев обладал бы совсем иным геополитическим весом. С ним пришлось бы считаться. Об этом сообщает Regnum.

«Так весь мир догадывался, что пан Арахамия будет шантажировать! Поэтому вынудили отказаться!» — написала Ира Б.

Антон Г. считает, что Арахамия не подставляет себя подобными заявлениями. В случае негативной реакции всегда можно сказать, что это его личное мнение, а не позиция государства.

«Обезьяна с гранатой — как раз тот случай, а у нас целый офис гамадрилов», — отметил Александр В.

Другой пользователь иронично отметил, что Украина не смогла бы держать у себя ядерное вооружение. Большие государства быстро бы отобрали «спички у ребенка».

«Его на принудительном лечении нужно держать, а он в парламенте фракцию возглавляет. Это даже не позор, это катастрофа!!!» — добавил Геннадий Х.

Ранее украинский политолог Руслан Бортник заявил, что Россия в ситуации с «СП-2» сделала так, что Зеленский будет вынужден вывести войска из Донбасса.