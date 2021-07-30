Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 июля 06:07
06:02
Экономика
Названы популярные у жителей мегаполисов холодные напитки
06:02
Общество
Суд зарегистрировал иск Росрыболовства к «дочке» «Норникеля»
06:00
Общество
ФАН обнаружил новые связи Романа Анина с фондами Сороса и США
06:00
Общество
Московские таксисты предрекли коллапс из-за новой системы цифровых профилей водителей
05:48
Экономика
Аналитик Васильев спрогнозировал рублю более сильную динамику в августе
05:45
Общество
Невролог Амелин развеял мифы о головной боли
05:44
Происшествия
Браконьеры перекрыли сетями нерестовую рыбу на юге Сахалина
05:28
Общество
Россиянам назвали лучшие варианты для разделения бюджета в браке
05:25
Спорт
Второй тур РПЛ начнется встречами с участием «Спартака» и «Рубина»
05:24
Общество
Беглов пообещал возобновить работу фудкортов в Петербурге в ближайшие дни
Все новости

Рылов завоевал золото Олимпиады в плавании на дистанции 200 м на спине
Спорт
Рылов завоевал золото Олимпиады в плавании на дистанции 200 м на спине
Global Look Press  /  Michael Kappeler/dpa

Токио, 30 июля. Российский пловец Евгений Рылов завоевал золотую медаль в плавании на дистанции 200 метров на спине на Олимпийских играх в Токио.

Рылов выиграл заплыв на 200 м на спине и вышел в финал Олимпиады. Россиянин показал время 1:56.19. Вторым финишировал венгр Телегди Адами с результатом 1:56.19. Тройку лидеров замкнул поляк Радослав Кавецки. Он прошел дистанцию за 1:56.68.

Еще один представитель сборной РФ Евгений Тарасевич финишировал пятым и не смог выйти в финал Олимпийских игр. Россия сейчас занимает четвертую строчку в медальном зачете.

Недавно российская спортсменка Анна Пракатень завоевала серебро Олимпийских игр в академической гребле.

Вернуться назад

Все новости / Спорт / Рылов завоевал золото Олимпиады в плавании на дистанции 200 м на спине
золото олимпиада плавание
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru