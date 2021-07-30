Рылов завоевал золото Олимпиады в плавании на дистанции 200 м на спине

Токио, 30 июля. Российский пловец Евгений Рылов завоевал золотую медаль в плавании на дистанции 200 метров на спине на Олимпийских играх в Токио.

Рылов выиграл заплыв на 200 м на спине и вышел в финал Олимпиады. Россиянин показал время 1:56.19. Вторым финишировал венгр Телегди Адами с результатом 1:56.19. Тройку лидеров замкнул поляк Радослав Кавецки. Он прошел дистанцию за 1:56.68.

Еще один представитель сборной РФ Евгений Тарасевич финишировал пятым и не смог выйти в финал Олимпийских игр. Россия сейчас занимает четвертую строчку в медальном зачете.

Недавно российская спортсменка Анна Пракатень завоевала серебро Олимпийских игр в академической гребле.