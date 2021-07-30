Скунмакер завоевала золото ОИ в плавании на дистанции 200 метров брассом

Токио, 30 июля. Южноафриканка Татьяна Скунмакер завоевала золотую медаль Олимпиады в плавании на дистанции 200 метров брассом.

Скунмакер также поставила мировой рекорд в плавании на 200 метров брассом. Она преодолела эту дистанцию за 2 минуты 18,95 секунды. Серебро досталось американке Дидиан Кинг, бронзовая награда также досталась спортсменке из США Энни Лейзор.

Россия не сильно отстает от лидеров Олимпиады. Ранее Анна Пракатень принесла серебро в академической гребле. Золото ушло к спортсменке из Новой Зеландии Эмме Твигг.