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Ученые усомнились в существовании озер на Марсе
Наука
Ученые усомнились в существовании озер на Марсе
nasa.gov

Москва, 30 июля. Сразу три новых исследования поставили под сомнение возможность существования подземных озер под ледяной шапкой южного полюса Марса.

Группа из Института астрофизики в Италии в 2018 году объявила о возможном наличии подземных озер под южным полюсом Марса. Основанием теории послужили полученные орбитальным аппаратом Европейского космического агентства Mars Express радиолокационные данные.

Новые исследования показали, что подобные жидкой воде сигналы в условиях холодного Марса могли дать металлосодержащие минералы, глины и соленый лед, сообщает Planet Today.

Между тем ученые все больше узнают о строении Марса. Недавно ученым впервые удалось получить представления о строении недр планеты и толщине марсианской коры. Она может оказаться удивительно тонкой, даже по сравнению с континентальной корой на Земле.

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