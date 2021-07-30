Ученые усомнились в существовании озер на Марсе

Москва, 30 июля. Сразу три новых исследования поставили под сомнение возможность существования подземных озер под ледяной шапкой южного полюса Марса.

Группа из Института астрофизики в Италии в 2018 году объявила о возможном наличии подземных озер под южным полюсом Марса. Основанием теории послужили полученные орбитальным аппаратом Европейского космического агентства Mars Express радиолокационные данные.

Новые исследования показали, что подобные жидкой воде сигналы в условиях холодного Марса могли дать металлосодержащие минералы, глины и соленый лед, сообщает Planet Today.

Между тем ученые все больше узнают о строении Марса. Недавно ученым впервые удалось получить представления о строении недр планеты и толщине марсианской коры. Она может оказаться удивительно тонкой, даже по сравнению с континентальной корой на Земле.